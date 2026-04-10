Інше

Легендарний японський півзахисник підписав контракт із сингапурським Джуронгом і прагне стати абсолютним рекордсменом за кількістю вищих ліг, у яких він забивав голи.

Колишня зірка європейського футболу та національної збірної Японії Кейсуке Хонда знову здивував спортивний світ. У віці 39 років, через два роки після завершення активних виступів, півзахисник офіційно відновив ігрову кар'єру, приєднавшись до сингапурського клубу Джуронг.

Японець націлився на встановлення унікального світового рекорду, який може потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Наразі в його активі забиті м'ячі у вищих дивізіонах 10 різних країн. Крім того, він є одним із небагатьох гравців у світі, які відзначалися голами на рекордних п'яти континентах (Азія, Європа, Північна Америка, Південна Америка та Австралія). Забитий м'яч у місцевій Прем'єр-лізі дозволить йому ще раз переписати історію світового футболу.

Протягом своєї насиченої кар'єри японський легіонер встиг пограти за цілу низку відомих клубів, залишивши свій слід у різних куточках планети: Він розпочинав у Нагоя Грампус (Японія), після чого перебрався до Європи у ВВВ-Венло (Нідерланди) та московський цска.

Згодом здійснив перехід своєї мрії до італійського Мілана, де провів три роки. Після Італії він грав за мексиканську Пачуку, австралійський Мельбурн Вікторі, нідерландський Вітесс, бразильський Ботафого, азербайджанський Нефтчі та литовську Судуву.

Зі збірною Японії він став володарем Кубка Азії (2011), де його визнали найкращим гравцем турніру. На клубному рівні він здобував Суперкубок Італії з Міланом (2016), а також вигравав чемпіонські титули та кубки в росії. Крім того, він ставав чемпіоном Литви у складі Судуви.

Останнім офіційним клубом Хонди перед паузою в кар'єрі був екзотичний Паро з чемпіонату Бутану, за який він встиг відіграти кілька матчів у 2024 році.

Цікаво, що паралельно зі спробами продовжувати кар'єру гравця, японець також активно розвивався як фахівець, обіймаючи посаду генерального менеджера (фактично — головного тренера) національної збірної Камбоджі з 2018 до 2023 року.