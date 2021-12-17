Англия

Football.ua рассуждает о том, каким может оказаться состав английского клуба после прихода новых владельцев.

С момента объявления о продаже Ньюкасла Суверенному фонду Саудовской Аравии вокруг команды "земля слухами полнится". Средства массовой информации всего мира ежедневно сообщают о новых потенциальных трансферных целях "сорок".

Попробуем представить, как может выглядеть команда с северо-восточного побережья Англии, если хотя бы половина из них воплотится в жизнь.

Голкипер

Относительно свежий слух — 6 ноября El Nacional сообщил миру о готовности боссов Ньюкасла выложить порядка 55 млн евро за голкипера Барселоны Марк-Андре тер Штегена. Учитывая постоянное место в основе каталонского клуба, а также приходит нового главного тренера — неизвестно, чем может заманить к себе Ньюкасл немецкого стража ворот, кроме большого количества нулей в контракте. Тем не менее, учитывая безграничные финансовые возможности новых владельцев, не будем отметать такой вариант развития карьеры для тер Штегена.

Защита

Трио центрбеков в "новом" Ньюкасле могут составить капитан Вулверхэмптона Конор Коуди, об интересе к которому сообщал Sky в октябре, а также Чалета-Цар из Марселя, за которого, по информации Calciomercato, "сороки" могут выложить порядка 15 млн евро.

Также сообщалось об интересе команды Хау к Уэсли Фофана, однако ввиду тяжелой травмы француза маловероятно, что аравийские владельцы станут вкладывать деньги в футболиста, который вернется на поле явно нескоро.

Полузащита

Здесь выбор футболистов достаточно широкий, ведь любой начинающий владелец футбольного клуба хочет яркого и забивного футбола от своей команды. Выберем самые "громкие" имена, которые встречались за это время.

Вингер сборной Франции и каталонской Барселоны Усман Дембеле может прекратить свои страдания в столице Каталонии и уехать в Англию. По крайней мере, такой информацией располагает Foot Mercato. Футболисту предложили 15 млн заработной платы и столько же в качестве бонуса, если Усман согласится перебраться в стан Ньюкасла.

Вторым фланговым хавбеком в нашей "команде мечты" будет еще один "каталонец" — Филиппе Коутиньо. Барселона не скрывает своего недовольства выступлениями дорогостоящего бразильца, а после отказа Филиппе выйти на замену в матче с Сельтой — сама судьба благоволит бразильцу вернуться в Англию, где он по-настоящему блистал в составе Ливерпуля.

Центр полузащиты отдаем на откуп Тони Кроосу, за которого Ньюкасл готов выложить 30 млн евро. Немец уже 7 лет играет в Ла Лиге, и быть может ему стоит попробовать свои силы в самом популярном чемпионате мира?

Пару Кроосу в центре полузащиты составит молодой талант из Леверкузена Флориан Вирц, который в этом сезоне в составе Байера показывает не по годам зрелый футбол. 18-летний футболист сделал 6+6 за 11 матчей в футболке "фармацевтов" в этом сезоне. По информации издания Bild, Ньюкасл может заплатить за футболиста порядка 100 млн евро, что не станет проблемой для новых владельцев клуба.

Нападение

Доминик Калверт-Льюин уже не первый год находится на радаре ТОП-клубов. Футболист сборной Англии показывает стабильный и результативный футбол, поэтому не мог не обратить на себя внимание Ньюкасла. Transfermarkt оценивает англичанина всего в 45 млн евро, что для людей, обладающими такими финансовыми возможностями не должно стать преградой.

Вторым нападающим Ньюкасла может стать аргентинский форвард ПСЖ Мауро Икарди, который никак не может наладить свою личную жизнь. Конкуренцию в борьбе за экс-футболиста Интера "сорокам" составит Ювентус, однако по заверениям Calciomercato — у англичан больше шансов на успех, все таки Интер и Ювентус — принципиальные соперники, а память фанатов, равно как и футболистов, не так уж коротка.

Центральной фигурой в атакующем трио Ньюкасла может стать форвард Челси Тимо Вернер. Футболист "славится" в Лондоне своим умением не попадать в ворота в простых ситуациях, однако по информации Bild, это никаким образом не сказывается на общем впечатлении боссов "черно-белых" от игры немца.

Скамейка запасных

Команда Эдди Хау еще не успела обзавестись слухами относительно голкиперов, помимо Тер Штегена, однако остальные позиции кажутся довольно крепкими, даже если половина тех имен, которые называются в прессе, окажутся правдой.

Для возможности укрепить оборону и при необходимости заменить травмированного футболиста Ньюкасл рассматривает Натаниэля Филлипса из Ливерпуля, причем об этом интересе сообщает довольно авторитетное издание The Telegraph.

Кроме того, по сообщения того же источника "сороки" заинтересованы в лидере обороны Бернли Джеймсе Тарковски. Есть сомнения, что "бордовые" захотят расставаться со своим футболистом, однако не стоит сомневаться, что боссы Ньюкасла располагают нужной суммой в качестве аргумента.

Кроме того, Эдди Хау сможет усилить свой и без того фантастический состав, выпустив на замену Ренату Санчеша, об интересе к которому сообщает Calciomercato.

Альтернативный вариант — наш Александр Зинченко, для которого родная позиция — как раз-таки в центре полузащиты. Украинец может перебраться в Ньюкасл уже зимой на правах аренды.

Что касается усиления атакующей линии, то здесь есть две кандидатуры, от которых бы не отказался ни один европейский околотоповый клуб.

Бразильский форвард Габигол намерен вновь попробовать свои силы в Европе — по информации 90min конкуренцию Ньюкаслу составит Арсенал, однако слабо верится, что "канониры" смогут ее выдержать. Быть может неудачный вояж в Интер был всего-лишь пробным?

Кроме того, Ньюкасл намерен схлестнуться с каталонской Барселоной в борьбе за Артура Кабрала из Базеля, который за 26 поединков в этом сезоне успел оформить 25+8 по системе "гол + пас". Учитывая финансовое положение "блаугранас", Эдди Хау может всерьез рассчитывать на такое усиление состава.

Тренер

Здесь, слава Богу, слухи подошли к своему итогу — Ньюкасл подписал контракт с Эдди Хау, заключив сделку до лета 2024 года. Посмотрим, сумеет ли экс-наставник Борнмута спасти свой новый клуб от вылета. Сомневаемся, что любой из вышеперечисленных футболистов пожелает пробовать свои силы в Чемпионшипе.

Заключение

Когда вокруг команды витает такое количество слухов — это нехорошо, как минимум это влияет на моральный настрой действующих футболистов команды. Кто захочет выкладываться за команду, зная, что в скором времени тебя заменят за профнепригодность? Хочется верить, что новые владельцы Ньюкасла не будут бездумно сорить деньгами, а построят не просто суперклуб, а также будут вкладывать деньги в клубную академию для выращивания уже своих суперзвезд.

Максименко Владимир, Football.ua