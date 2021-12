Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером ноября в английской Премьер-лиге-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Испанский специалист получил данную награду после того, как его команда добыла три победы во всех трех матчах прошлого месяца (над МЮ — 2:0, над Эвертоном — 3:0 и над Вест Хэмом — 2:1), что позволило "горожанам" возглавить турнирную таблицу АПЛ.

