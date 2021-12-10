Наставник Манчестер Сити получил награду по итогам ноября 2021 года.
Хосеп Гвардиола, АПЛ
10 декабря 2021, 14:59
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером ноября в английской Премьер-лиге-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
Испанский специалист получил данную награду после того, как его команда добыла три победы во всех трех матчах прошлого месяца (над МЮ — 2:0, над Эвертоном — 3:0 и над Вест Хэмом — 2:1), что позволило "горожанам" возглавить турнирную таблицу АПЛ.
Напомним, что лучшим футболистом ноября в АПЛ стал защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд.
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