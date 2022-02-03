Англия

Экс-тренер Ньюкасла постарается вывести "дроздов" в АПЛ.

Бывший капитан Манчестер Юнайтед Стив Брюс еще рас попробует свои силы на тренерском поприще — сообщил официальный сайт Вест Бромвича.

61-летний специалист подписал контракт с "дроздами" сроком на полтора года и постарается вывести их в следующем сезоне в Премьер-лигу.

В настоящий момент Вест Бомвич идет в зоне плей-офф, занимая шестое место в Чемпионшипе.

We are delighted to announce the appointment of Steve Bruce as Manager on an 18-month contract.



Welcome, Steve. 💙🤍 — West Bromwich Albion (@WBA) February 3, 2022

Легенда Манчестер Юнайтед был одним из самых высокооплачиваемых футболистов Англии после перехода из МЮ в Бирмингем в 1996 году. А перед этим пропустил финал Кубка Англии против Ливерпуля из-за травмы и отказался выходить для получения выигранного трофея, не смотря на все уговоры сменившего его в роли капитана «красных дьяволов» Эрика Кантона.

В качестве тренера Брюс работал с Шеффилд Юнайтед, Хаддерсфилдом, Уиганом, Кристал Пэлас, Бирмингемом, Сандерлендом, Халл Сити, Астон Виллой, Шеффилд Уэнсдей и Ньюкаслом.