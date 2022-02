Бывший капитан Манчестер Юнайтед Стив Брюс еще рас попробует свои силы на тренерском поприще — сообщил официальный сайт Вест Бромвича.

61-летний специалист подписал контракт с "дроздами" сроком на полтора года и постарается вывести их в следующем сезоне в Премьер-лигу.

В настоящий момент Вест Бомвич идет в зоне плей-офф, занимая шестое место в Чемпионшипе.

We are delighted to announce the appointment of Steve Bruce as Manager on an 18-month contract.



Welcome, Steve. 💙🤍