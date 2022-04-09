Англия

Ветеран пішов на пенсію у 73 роки.

Ніл Ворнок після 42-річної тренерської кар'єри вирішив піти на пенсію — повідомляє Sky Sports.

73-річний екс-півзахисник розпочав тренерську діяльність у сезоні-1980/81, очолівши Гейнсбро Трініті.

Після цього Ворнок працював у Бертоні, Скарборо, Ноттс Каунті, Торквей Юнайтед, Хаддерсфілді, Плімуті, Олдгемі, Бері, Шеффілд Юнайтед, Крістал Пелас, Лідс Юнайтед, Квінз Парк Рейнджерс, Ротергемі, Кардіфф Сіті та Міддлсбро.

Найбільше досягнення — перемога у Чемпіоншипі з КПР у сезоні-2010/11.