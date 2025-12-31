Завершилася 1406 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 У ніч на 30 грудня українські військові масовано атакували пункт спорядження та підготовки до запуску російських дронів "Шахед", "Герань" та "Гербера" на території тимчасово окупованого Донецького аеропорту.

🔸 На Чернігівщині 30 грудня на Раді оборони області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію населення з 14 прикордонних сіл.

🔸На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС учора завершили відновлювати зовнішню лінію електропостачання, повідомили у МАГАТЕ. Для ремонту з 28 грудня запровадили режим локального припинення вогню.

🔸Президент Зеленський заперечив заяву Лаврова про нібито дронову атаку України на резиденцію путіна. На його думку, таким чином росія намагається завадити переговорному процесу, а також готує ґрунт для удару по урядових будівлях в Києві.

🔸Президент США Трамп прокоментував заяви рф про нібито атаку України на резиденцію путіна. Він сказав, що дізнався про це від самого путіна і "був дуже розлючений". Трамп сказав, що припускає, що атаки могло не бути, але додав, що путін повідомив йому про це вранці.

🔸Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що не зафіксували жодних підтверджень словам міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова про нібито атаку українських дронів на резиденцію путіна в Новгородській області

🔸У Покровську російські військові, ймовірно, розстріляли сімох цивільних, які переховувалися у підвалі житлового будинку.

Підбірка новин: Суспільне, hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

З початку доби відбулося 142 бойових зіткнення. Противник завдав трьох ракетних та 34 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 101 керовану авіабомбу, здійснив 2574 обстріли та 2759 ударів дронами-камікадзе. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 60 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів в тому числі два з реактивних систем залпового вогню. На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили вісім атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця та у бік Ізбицького й Лиману. На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в напрямках населених пунктів Богуславка, Піщане та Шийківка. На даний момент один бій триває. На Лиманському напрямку ворог здійснив 10 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зарічне, Новоселівка, Ямпіль та у бік населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве, Ставки й Дружелюбівка. На Слов’янському напрямку наші воїни відбили три атаки ворога в районі Дронівки та в напрямку Платонівки. На Краматорському наступальних дій противника не зафіксовано. Ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки. Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка. Наразі бої точаться у трьох локаціях. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 118 окупантів, з них 68 — безповоротно. Знищено сім одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, три наземні роботизовані комплекси, сім БпЛА, дві антени управління. Крім того, уражено гармату, чотири одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, одну артилерійську систему та сім укриттів для особового складу. На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода, Рибне та в напрямках Олександрограду й Данилівки. Авіаудару зазнала Великомихайлівка. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 22 бойових зіткнення в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе Білогір’я та в бік Варварівки, досі тривають два боєзіткнення. Під авіаударами ворога опинилися Залізничне, Бойкове, Святопетрівка. На Оріхівському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив КАБами по населених пунктах Оріхів та Запоріжжя. На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися йти вперед в районі Антонівського мосту, але безрезультатно.