Англія

Ситуація трапилась на домашньому стадіоні лондонців.

Лондонський Челсі ініціював внутрішнє розслідування після неприємного інциденту, що стався по завершенні матчу 18-го туру АПЛ проти Астон Вілли на Стемфорд Брідж.

За інформацією BBC, після фінального свистка, коли гравці та тренерський штаб гостей святкували перемогу, у напрямку лави запасних бірмінгемців полетіла відкрита пляшка. Рідина, схожа на воду, облила футболістів і членів персоналу Вілли. Попередньо встановлено, що предмет був кинутий із сектору, де розташовувалися вболівальники господарів поля.

Особу порушника наразі не ідентифіковано. Челсі проводить службову перевірку обставин інциденту, однак офіційних коментарів клуб поки не надавав.

Після цього туру сині займають п’яту сходинку в турнірній таблиці Прем’єр-ліги, маючи 29 очок. Лондонці відстають від Астон Вілли, яка йде третьою, на 10 балів.