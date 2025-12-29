Нідерландці можуть добре заробити на своєму вихованці.
Кес Сміт, Getty images
29 грудня 2025, 22:52
Манчестер Юнайтед має намір придбати півзахисника нідерландського АЗ Алкмаар Кеса Сміта. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, керівництво манкуніанського клубу серйозно налаштоване на купівлю 19-річного нідерландця, незважаючи на суму, яку хочуть отримати в Алкмаарі — 60 мільйонів євро.
Зазначається, що на Сміта також претендує мадридський Реал.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 мільйони євро.
Цього сезону Кес Сміт відіграв за АЗ 27 матчів, забив два голи та віддав пʼять результативних передач.