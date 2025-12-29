Англія

Нідерландці можуть добре заробити на своєму вихованці.

Манчестер Юнайтед має намір придбати півзахисника нідерландського АЗ Алкмаар Кеса Сміта. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво манкуніанського клубу серйозно налаштоване на купівлю 19-річного нідерландця, незважаючи на суму, яку хочуть отримати в Алкмаарі — 60 мільйонів євро.

Зазначається, що на Сміта також претендує мадридський Реал.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 мільйони євро.

Цього сезону Кес Сміт відіграв за АЗ 27 матчів, забив два голи та віддав пʼять результативних передач.