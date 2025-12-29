Англія

Легенда збірної Англії вважає, що шведському нападнику канонірів бракує хитрості у штрафному майданчику, якою зараз вражає Калверт-Льюїн.

Дорогий трансфер Віктора Йокереса до лондонського Арсенала поки що не виправдовує сподівань вболівальників та експертів.

Після чергового матчу канонірів у Прем'єр-лізі відомий телеведучий та колишній нападник Гарі Лінекер виступив із критикою на адресу шведа, порадивши йому взяти приклад із Домініка Калверта-Льюїна.

В ефірі подкасту The Rest is Football Лінекер зауважив, що Йокерес часто діє занадто передбачувано, чекаючи на м'яч у статичному положенні. За словами експерта, саме це заважає Віктору реалізовувати свій потенціал у системі Мікеля Артети.

"Віктору потрібно розширити свій арсенал рухів. Зараз він виглядає трохи важким у прийнятті рішень всередині штрафного", — зазначив Лінекер.

Гаррі акцентував увагу на неймовірній формі Домініка Калверта-Льюїна у складі Лідса. Нагадаємо, Домінік став першим англійцем, який забив у 6 матчах АПЛ поспіль (рекорд, який не підкорився навіть Гаррі Кейну).

"Подивіться, що зробив Домінік у матчі проти Сандерленда. Він не чекав передачі. Він спочатку відійшов від захисника, а потім різко рвонув на ближню стійку. Це ідеальна робота форварда. Дьокерешу потрібно перестати боротися з захисниками силою і почати обігрувати їх інтелектом. Те, як зараз рухається Калверт-Льюїн — це підручник для будь-якого нападника" — наголосив експерт.

Підтримав колегу і кращий бомбардир в історії АПЛ Алан Ширер. Він додав, що Йокерес занадто часто намагається зробити все самотужки, тоді як Калверт-Льюїн максимально використовує флангові подачі та помилки захисників у позиційній грі.

За 16 матчів в АПЛ, швед відзначився 5 забитими мʼячами.