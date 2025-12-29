Німеччина

"Орли" підсилили атаку.

Франкфуртський Айнтрахт оформив трансфер 22-річного нападника Юнеса Ебнуталіба з Ельфесберг. Про це повідомляє офіційний сайт «орлів».

Зазначається, що клуб із Франкфурта уклав із німецьким форвардом контракт до червня 2031 року. Він приєднається до своєї нової команди 1 січня.

За інформацією німецьких ЗМІ, сума трансферу склала вісім мільйонів євро плюс один мільйон в якості бонусів.

Юнес Ебнуталіб – найкращий бомбардир поточного розіграшу другої Бундесліги, на його рахунку 12 забитих м'ячів у 17 матчах.