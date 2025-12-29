Англія

Капітан лондонців відверто прокоментував поразку

Лондонський Челсі зазнав болючої поразки від Астон Вілли (1:2), ведя в рахунку після першого тайму. Цей результат став справжнім ударом для амбіцій клубу, оскільки сині залишили зону Ліги чемпіонів.

Після фінального свистка капітан команди Ріс Джеймс не шукав виправдань у зовнішніх факторах, а прямо вказав на помилки всередині колективу. Челсі впевнено розпочав зустріч і контролював гру протягом перших 60 хвилин.

Саме після подачі кутового у виконанні Джеймса м'яч рикошетом від Жоао Педро опинився у сітці воріт бірмінгемців. Проте другий тайм став кошмаром для господарів Стемфорд Брідж: дубль Оллі Воткінса перевернув усе з ніг на голову.

У розмові з журналістами після матчу Джеймс був максимально самокритичним. Він підкреслив, що команда втратила контроль саме тоді, коли суперник почав діяти агресивніше.

"Ми домінували 60-65 хвилин гри. Вийшли на поле зарядженими, правильно налаштованими і грали першим номером. Протягом першої години у них взагалі не було моментів, але потім вони реалізували свій шанс, і динаміка гри миттєво змінилася", — зазначив Ріс.

Капітан акцентував на тому, що тактичні зміни Унаї Емері не мали стати сюрпризом:

"Ми знали, що вони будуть робити заміни, що їхня форма трохи зміниться, але це не було чимось таким, з чим ми не могли б впоратися. Ми розуміємо їхній стиль. Ми самі винні в цьому результаті. Дві невеликі помилки з нашого боку — і нас одразу покарали. Саме тому це найважча ліга у світі" — наголосив Джеймс.

Ця поразка підкреслила ігрову кризу Челсі: команда Енцо Марески виграла лише один матч із останніх шести в чемпіонаті. Попри розчарування, Джеймс закликав партнерів не опускати руки:

"У багатьох команд бувають періоди в сезоні, коли вони виступають нижче своїх можливостей. Нам потрібно продовжувати працювати крок за кроком. Ми боремося щодня, ми хочемо ставати кращими. Потрібно залишити цю гру в минулому, бо вже за кілька днів у нас матч проти Борнмута, де ми зобов'язані перемагати" — підсумував захисник.

Наразі Астон Вілла завдяки цій перемозі скоротила відставання від лідера чемпіонату, Арсеналу, до трьох очок, тоді як Челсі змушений знову розпочинати шлях вгору до зони топ-4.