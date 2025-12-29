Англія

Півзахисник Баварії залишається важливою фігурою для Венсана Компані.

Попри окремі повідомлення у ЗМІ, Тоттенгем не працює над трансфером центрального півзахисника мюнхенської Баварії Леона Горецки в січні. Про це інформує журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, наразі немає жодних ознак того, що 30-річний Горецка може залишити Баварію під час зимового трансферного вікна.

Контракт німецького хавбека спливає влітку, однак клуб не розглядає його відхід найближчим часом.

Головний тренер мюнхенців Венсан Компані високо оцінює Леона Горецку та дуже цінує його виступи, розглядаючи футболіста як важливу частину команди в поточному сезоні.

У цій кампанії досвідчений німець провів за Баварію 23 матчі у всіх турнірах, в яких він заробив 4 попередження.