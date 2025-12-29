Англія

Іриски планують скористатися ренесансом Джека Гріліша, щоб переконати Коббі Мейну та Джошуа Зіркзе приєднатися до проєкту на Гілл Дікінсон Стедіум.

Евертон під керівництвом Девіда Моєса та нових власників з Friedkin Group націлився на серйозне підсилення складу в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє Goal.com, головними цілями мерсисайдців стали два таланти Манчестер Юнайтед — півзахисник Коббі Мейну та нападник Джошуа Зіркзе, які наразі не отримують достатньо ігрової практики у Рубена Аморіма.

Ситуація в Манчестер Юнайтед змушує молодих зірок замислюватися про зміну обставин. Коббі Мейну, який ще нещодавно вважався недоторканним, наразі бореться за хвилини на полі в новій тактичній схемі Аморіма. Джошуа Зіркзе також не зумів стати основним форвардом, що робить його потенційний відхід цілком реальним.

Евертон розглядає варіант як оренди, так і повноцінного викупу, сподіваючись, що прихід гравців такого калібру допоможе клубу закріпитися у верхній частині таблиці АПЛ. Головним козирем ірисок у перемовинах став так званий фактор Джека Гріліша.

Після свого переходу в Евертон на правах оренди з Манчестер Сіті, Джек переживає справжнє відродження: він став лідером команди за кількістю створених моментів та асистів, повернувшись у поле зору збірної Англії.

Керівництво Евертона сподівається, що приклад Гріліша, який знову насолоджується футболом після лави запасних у гранді, стане вирішальним аргументом для Мейну та Зіркзе. Повідомляється, що Джек вже встиг особисто поспілкуватися з колегами, розхвалюючи атмосферу в новому клубі та методи роботи Девіда Моєса.

Нагадаємо, раніше зʼявилася інформація, що Юнайтед не планує відпускати гравців через кадровий дефіцит. Можливо, щедра пропозиція змінить думку манкуніанців.