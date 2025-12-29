Іриски планують скористатися ренесансом Джека Гріліша, щоб переконати Коббі Мейну та Джошуа Зіркзе приєднатися до проєкту на Гілл Дікінсон Стедіум.
Коббі Мейну та Джошуа Зіркзе, Getty Images
29 грудня 2025, 12:50
Евертон під керівництвом Девіда Моєса та нових власників з Friedkin Group націлився на серйозне підсилення складу в зимове трансферне вікно.
Як повідомляє Goal.com, головними цілями мерсисайдців стали два таланти Манчестер Юнайтед — півзахисник Коббі Мейну та нападник Джошуа Зіркзе, які наразі не отримують достатньо ігрової практики у Рубена Аморіма.
Ситуація в Манчестер Юнайтед змушує молодих зірок замислюватися про зміну обставин. Коббі Мейну, який ще нещодавно вважався недоторканним, наразі бореться за хвилини на полі в новій тактичній схемі Аморіма. Джошуа Зіркзе також не зумів стати основним форвардом, що робить його потенційний відхід цілком реальним.
Евертон розглядає варіант як оренди, так і повноцінного викупу, сподіваючись, що прихід гравців такого калібру допоможе клубу закріпитися у верхній частині таблиці АПЛ. Головним козирем ірисок у перемовинах став так званий фактор Джека Гріліша.
Після свого переходу в Евертон на правах оренди з Манчестер Сіті, Джек переживає справжнє відродження: він став лідером команди за кількістю створених моментів та асистів, повернувшись у поле зору збірної Англії.
Керівництво Евертона сподівається, що приклад Гріліша, який знову насолоджується футболом після лави запасних у гранді, стане вирішальним аргументом для Мейну та Зіркзе. Повідомляється, що Джек вже встиг особисто поспілкуватися з колегами, розхвалюючи атмосферу в новому клубі та методи роботи Девіда Моєса.
Нагадаємо, раніше зʼявилася інформація, що Юнайтед не планує відпускати гравців через кадровий дефіцит. Можливо, щедра пропозиція змінить думку манкуніанців.