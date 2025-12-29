Англія

Травми Коулмена та нестабільність Паттерсона змушують клуб шукати підсилення на правому фланзі.

Керівництво Евертона серйозно розглядає можливість трансферу Хуанлу Санчеса, який виступає за Севілью. Інтерес англійського клубу пов’язаний із проблемами на правому фланзі оборони — через травми та відсутність глибини складу. Про це повідомляє Estadio Deportivo.

Наразі цю зону в Евертоні тимчасово закриває Джейк О’Брайєн, який номінально є центральним захисником. Капітан Шеймус Коулмен досі відновлюється після травми, а Нейтон Паттерсон регулярно має проблеми з фізичною готовністю.

За даними джерела, Севілья готова розглядати продаж Хуанлу під час січневого трансферного вікна. Орієнтовна сума угоди може скласти близько 20 мільйонів євро, а Евертон, де виступає українець Віталій Миколенко, входить до числа клубів, які проявляють предметний інтерес до 22-річного іспанця. Крім Евертона, за інформацією джерел, інтерес до Санчеса проявляє Баєр Леверкузен.

Хуанлу цього сезону провів 13 матчів у Ла Лізі, та три матчі в Кубку Іспанії.