Травми Коулмена та нестабільність Паттерсона змушують клуб шукати підсилення на правому фланзі.
Хуанлу Санчес, getty images
29 грудня 2025, 12:05
Керівництво Евертона серйозно розглядає можливість трансферу Хуанлу Санчеса, який виступає за Севілью. Інтерес англійського клубу пов’язаний із проблемами на правому фланзі оборони — через травми та відсутність глибини складу. Про це повідомляє Estadio Deportivo.
Наразі цю зону в Евертоні тимчасово закриває Джейк О’Брайєн, який номінально є центральним захисником. Капітан Шеймус Коулмен досі відновлюється після травми, а Нейтон Паттерсон регулярно має проблеми з фізичною готовністю.
За даними джерела, Севілья готова розглядати продаж Хуанлу під час січневого трансферного вікна. Орієнтовна сума угоди може скласти близько 20 мільйонів євро, а Евертон, де виступає українець Віталій Миколенко, входить до числа клубів, які проявляють предметний інтерес до 22-річного іспанця. Крім Евертона, за інформацією джерел, інтерес до Санчеса проявляє Баєр Леверкузен.
Хуанлу цього сезону провів 13 матчів у Ла Лізі, та три матчі в Кубку Іспанії.