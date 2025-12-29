Англія

Німецький лідер оборони Реала може повернутися на Стемфорд Брідж.

Як повідомляє Goal.com, Антоніо Рюдігер серйозно зважує варіанти продовження кар'єри, оскільки його перемовини з вершковими щодо нової угоди зайшли в глухий кут.

Головним претендентом на 32-річного німця став його колишній клуб — лондонський Челсі. Попри фінансово вигідні пропозиції з Близького Сходу, серце Рюдігера, за повідомленнями оточення гравця, належить Прем'єр-лізі.

Антоніо провів на Стемфорд Брідж п'ять незабутніх років (2017–2022), ставши головним героєм тріумфального фіналу Ліги чемпіонів у 2021 році. Команді Енцо Марески критично бракує харизматичного лідера в обороні, який міг би керувати молодими захисниками.

Рюдігеру не потрібен час на звикання до АПЛ — він знає кожен сантиметр лондонських полів. Вболівальники синіх досі вважають Антоніо своїм, а його повернення може стати потужним імпульсом для всього клубу.

Хоча повернення до Лондона є пріоритетом, на горизонті залишається варіант із саудівським Ан-Насром. Клуб Кріштіану Роналду готовий запропонувати німцю астрономічний контракт, який зробив би його одним із найбагатших захисників світу.

Проте спортивні амбіції Рюдігера та бажання знову виступати в найсильнішій лізі світу наразі переважають. Контракт Антоніо з Мадридом розрахований до літа 2026 року. Раніше була інформація що в послугах захисника зацікавлений Галатасарай.