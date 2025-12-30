Італія

Італійський клуб планує підсилити лівий фланг оборони, на гравця також претендують клуби з Португалії.

Італійський Комо розпочав переговори з Крузейру щодо трансферу лівого захисника Кайкі. Про це повідомляють журналісти Ден Ебреу та Фабріціо Романо.

За інформацією джерел, упродовж грудня Комо вже здійснив попередні контакти з 22-річним футболістом і готується зробити офіційну пропозицію найближчими тижнями. Перемовини між клубами тривають.

Інтерес до Кайкі проявляють і португальські клуби, зокрема Порту. У Крузейро, зі свого боку, вже вивчають варіанти підсилення позиції лівого захисника на випадок, якщо надійде приваблива пропозиція та гравець залишить команду.

Всього Кайкі провів за першу команду Круйзеру 97 матчів, забив 2 голи та віддав 6 асистів. Портал Transfermarkt оцінює фулбека збірної Бразилії U-23 у 10 мільйонів євро.