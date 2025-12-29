Англія

Новачок АПЛ надіслав запити до Монако та Лілля щодо придбання півзахисника для підсилення складу.

Новачок АПЛ, який наразі посідає сьоме місце, виявив зацікавленість у підписанні двох перспективних гравців із французької Ліги 1.

За інформацією джерел, Сандерленд надіслав запити на придбання Ламіна Камара з Монако та Аюба Буадді з Лілля.

Ламін Камар, 21-річний сенегалець, виступає на позиції центрального півзахисника. У цьому сезоні він провів 12 матчів у всіх турнірах та віддав 3 результативні передачі. Його контракт із Монако дійсний до 30 червня 2029 року, а ринкова вартість за даними Transfermarkt становить 30 млн євро.

Аюб Буадді, 18-річний француз, грає здебільшого на позиції півзахисника і є одноклубником молодшого брата Кіліана Мбаппе — Етана. Він нещодавно підписав новий контракт із Ліллем до 30 червня 2029 року. Цього сезону Буадді провів 20 матчів у всіх турнірах та відзначився одним асистом.

Свій наступний матч в АПЛ Сандерленд проведе 1 січня проти Манчестер Сіті.