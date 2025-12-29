Англія

Головний тренер Арсеналу наголосив, що його команда готується до серйозного випробування у 19-му турі АПЛ.

Наставник лондонського Арсеналу Мікель Артета поділився очікуваннями від поєдинку проти Астон Вілли, який відбудеться в рамках чергового туру англійської Прем’єр-ліги.

За словами іспанського фахівця, команда чудово усвідомлює рівень суперника та те, якої стабільності досяг колектив Унаї Емері цього сезону.

"Ми розуміємо, наскільки складним буде цей матч. Вони повністю заслужили своє місце в таблиці. Подивіться, як стабільно вони грають і яких результатів досягли під керівництвом Унаї Емері. Це команда з чіткою ідеєю та високим рівнем організації".

Артета також згадав про попередню поразку та підкреслив, що вона стане додатковою мотивацією.

"Ми проаналізували помилки, маємо чітке уявлення, що потрібно покращити. Та поразка була болючою, але з неї потрібно зробити правильні висновки. Якщо спрямувати цю енергію у правильне русло, результат обов’язково прийде", – зазначив тренер канонірів.

Матч Арсенал — Астон Вілла відбудеться 30 грудня, початок о 22:15. Слідкувати в онлайн-трансляції можна на Football.ua.