Англія

Манчестер Сіті на порозі завершення однієї з найгучніших угод зимового трансферного вікна.

Ганський форвард став справжнім відкриттям першої половини сезону АПЛ. Його фізична потужність, швидкість та універсальність привернули увагу скаутів Сіті, які шукали гравця, здатного додати варіативності в атаці та скласти конкуренцію на флангах або в центрі.

Для Манчестер Сіті цей трансфер є стратегічним кроком. З огляду на боротьбу на кількох фронтах — АПЛ, Ліга чемпіонів та Кубок Англії — Гвардіолі потрібна глибина складу. Футболіст, здатний тиснути на суперника своїм дриблінгом та силою, звільняючи простір для Ерлінга Голанда.

Борнмут та Манчестер Сіті вже повністю узгодили суму трансферу в розмірі 65 мільйонів фунтів. Агенти гравця вже прибили в Манчестер, Наразі сторони зосереджені на обговоренні особистих умов контракту гравця, тривалості угоди та бонусних виплат.

Очікується, що сам Антуан приєднається до своїх представників найближчим часом для проходження поглибленого медичного огляду, щойно юристи дадуть зелене світло.

Якщо все піде за планом, Манчестер Сіті офіційно оголосить про підписання Семеньйо протягом найближчих 48 годин, що зробить його першим великим трансфером АПЛ у 2026 році.