Малійській збірній вистачило трьох очок, щоб посісти друге місце у групі А.

Збірна Малі пробилася до плей-оф Кубка африканських націй-2025, не здобувши жодної перемоги на груповому етапі. У матчі третього туру команда зіграла внічию з Коморськими Островами — 0:0, чого виявилося достатньо для виходу з групи.

Поєдинок проходив у напруженій боротьбі, а наприкінці зустрічі Малі опинилося в меншості після вилучення Амаду Айдара. Попри це, "орли" втримали потрібний результат і набрали три очки за підсумками трьох нічиїх.

Коморські острови — Малі 0:0

Вилучення: Айдара (Малі), 88

Паралельно Марокко впевнено обіграло Замбію з рахунком 3:0 та посіло перше місце в групі А.

Таким чином, до плей-оф Кубка Африки-2025 вийшли Марокко та Малі, тоді як Комори та Замбія завершили турнірний шлях.

Замбія — Марокко 0:3

Голи: Ель-Каабі, 9, 50, Браїм Діас, 27