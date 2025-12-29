Малійській збірній вистачило трьох очок, щоб посісти друге місце у групі А.
Комори - Малі, x.com/CAF_Online
29 грудня 2025, 23:03
Збірна Малі пробилася до плей-оф Кубка африканських націй-2025, не здобувши жодної перемоги на груповому етапі. У матчі третього туру команда зіграла внічию з Коморськими Островами — 0:0, чого виявилося достатньо для виходу з групи.
Поєдинок проходив у напруженій боротьбі, а наприкінці зустрічі Малі опинилося в меншості після вилучення Амаду Айдара. Попри це, "орли" втримали потрібний результат і набрали три очки за підсумками трьох нічиїх.
Коморські острови — Малі 0:0
Вилучення: Айдара (Малі), 88
Паралельно Марокко впевнено обіграло Замбію з рахунком 3:0 та посіло перше місце в групі А.
Таким чином, до плей-оф Кубка Африки-2025 вийшли Марокко та Малі, тоді як Комори та Замбія завершили турнірний шлях.
Замбія — Марокко 0:3
Голи: Ель-Каабі, 9, 50, Браїм Діас, 27