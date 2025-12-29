Англія

19-річний оборонець вирішив не виступати за Гану та націлений на кар’єру в збірній Англії.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Айден Гевен не планує змінювати футбольне громадянство та виступати за збірну Гани. Про це повідомляє BBC Sport.

Уродженець Лондона, який має право грати за ганську національну команду через одного з дідусів, прагне представляти Англію на дорослому рівні.

За інформацією джерела, Федерація футболу Гани уважно стежила за розвитком 19-річного гравця, однак сам Гевен віддав перевагу Англії, за яку вже виступав у різних вікових категоріях. Зокрема, він грав за юнацькі та молодіжні збірні країни.

Айден Гевен приєднався до Манчестер Юнайтед у лютому, перейшовши з Арсеналу, за який провів один офіційний матч. У жовтні він отримав травму гомілкостопа в поєдинку збірної Англії U-20 проти Швейцарії, через що був замінений у перерві та пропустив матч із Японією в листопаді.

У поточному сезоні Гевен двічі виходив на заміну в матчах АПЛ, а 4 грудня вперше зіграв у стартовому складі Манчестер Юнайтед у грі проти Вест Гема в центрі трійки захисників. Після цього він закріпився в основі, провівши всі чотири наступні матчі з помітним прогресом.

Особливо вдало захисник зіграв у поєдинку проти Астон Вілли 21 грудня, а в матчі з Ньюкаслом, який завершився перемогою Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0, Гевен був визнаний найкращим гравцем зустрічі.