Англія

Трансфер ганського форварда можуть офіційно оформити вже протягом найближчих 48 годин

Борнмут очікує, що трансфер його лідера та нападника Антуана Семеньйо до Манчестер Сіті буде формалізований упродовж наступних двох діб. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Водночас, за інформацією джерела, "вишні" сподіваються, що форвард ще встигне провести прощальний матч за команду у поєдинку АПЛ проти Челсі у вівторок, 30 грудня.

Зазначається, що позитивні переговори між клубами відбулися в понеділок і стосувалися структури виплат за клаусулою Семеньйо. Сам футболіст уже усно погодив особисті умови контракту з Манчестер Сіті.

Наразі жодних перешкод для завершення угоди сторони не бачать. У Борнмуті сподіваються, що трансфер не буде оформлений до матчу з Челсі, аби 25-річний ганський нападник зміг востаннє зіграти за клуб перед переїздом на Етіхад.

У поточному сезоні Антуан Семеньйо провів за "вишень" 16 матчів у рамках АПЛ, в яких забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі.