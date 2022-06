Вест Гем остаточно вирішив викупити контракт французького голкіпера Альфонса Ареола, права якого належать Парі Сен-Жермен.

West Ham have agreed terms on a five-year contract with Paris Saint-Germain goalkeeper Alphonse Areola! ⚒️🔒pic.twitter.com/ZhEdeZeNQf