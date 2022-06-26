Англия

Голкіпер зовсім скоро стане повноцінним гравцем клубу.

Вест Гем остаточно вирішив викупити контракт французького голкіпера Альфонса Ареола, права якого належать Парі Сен-Жермен.

West Ham have agreed terms on a five-year contract with Paris Saint-Germain goalkeeper Alphonse Areola! ⚒️🔒pic.twitter.com/ZhEdeZeNQf — Sky Sports (@SkySports) June 26, 2022

Футболіст та лондонський клуб погодили п'ятирічний контракт, повідомляє Sky Sports.

На рахунку 29-річного стражу воріт у сезоні-2021/22 всього один матч в АПЛ. Також він зіграв 6 ігор у Кубках Англії та 11 матчів у Лізі Європи.

Раніше стало відомо, яку суму заплатить Вест Гем за Ареола.