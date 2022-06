Правий захисник Ектор Бельєрін, який провів минулий сезон на правах оренди за Реал Бетіс, повернувся до лондонського Арсеналу.

Як повідомляє afcstuff, 27-річний іспанець нині проходить передсезонну підготовку у складі команди Мікеля Артети.

Héctor Bellerín, back from his loan at Real Betis, in Arsenal pre-season training at London Colney this week. #afc pic.twitter.com/p250ChDKjX