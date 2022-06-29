Сам іспанець хоче залишитися в Реал Бетіс.
Ектор Бельєрін, getty images
29 червня 2022, 20:29
Правий захисник Ектор Бельєрін, який провів минулий сезон на правах оренди за Реал Бетіс, повернувся до лондонського Арсеналу.
Як повідомляє afcstuff, 27-річний іспанець нині проходить передсезонну підготовку у складі команди Мікеля Артети.
Нагадаємо, раніше Бельєрін публічно зголосився про бажання продовжити свої виступи за Бетіс.
Також з'являлася інформація про інтерес до іспанського фулбеку з боку мадридського Атлетіко.