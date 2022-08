Голкіпер лондонського Арсеналу Аарон Рамсдейл попрощався зі своїм колишній конкурентом Берндом Лено, який перейшов до Фулгему.

"Бажаю тобі всього найкращого та великого у твоїй новій пригоді! Дякую, що показав меня всі тонкощі роботи на лінії воріт.

Дуже сподіваюсь, що зможу бути таким граціозним у цьому светрі, як і ти", — розповів футболіст.

💬 "To Bernd Leno I wish you nothing but happiness and greatness on your new adventure. Thank you for showing me the ropes and I hope I can hold my self as graceful as you did in the shirt!"@AaronRamsdale98 ❤️ pic.twitter.com/w1d9eW9ZNr