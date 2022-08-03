Воротар Арсенала попрощався із колегою за цехом.
ААРОН РАМСДЕЙЛ, GETTY IMAGES
03 серпня 2022, 15:29
Голкіпер лондонського Арсеналу Аарон Рамсдейл попрощався зі своїм колишній конкурентом Берндом Лено, який перейшов до Фулгему.
"Бажаю тобі всього найкращого та великого у твоїй новій пригоді! Дякую, що показав меня всі тонкощі роботи на лінії воріт.
Дуже сподіваюсь, що зможу бути таким граціозним у цьому светрі, як і ти", — розповів футболіст.
Відзначимо, що Лено перейшов до стану "дачників" за 8 млн євро.
Раніше Рамсдейл змінив ігровий номер у стані "канонірів".