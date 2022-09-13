Завершився матч Ліги чемпіонів.
Тоттенгем - Спортінг, getty images
13 вересня 2022, 21:43
Тоттенгем у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги чемпіонів вирушив у гості до лісабонського Спортингу.
Команди проводили матч у завзятій боротьбі та довгий час не могли вразити ворота один одного.
Вже під завісу зустрічі, на 90 хвилині, Спортінг Л зміг відкрити рахунок зусиллями Паулінью. Тоттенгем кинувся відіграватися, але пропустив ще раз.
Спортінг Л - Тоттенгем 2:0
Голи: Паулінью, 90, Гомеш, 90+3
Спортінг Л: Адан – Порро, Коатес, Матеус Рейс, Інасіу – Нуну Сантуш, Угарте, Моріта (Александропулос, 71) – Педру Гонсалвеш, Едвардс (Гомеш, 90+2), Трінкау (Паулінью, 76).
Тоттенгем: Льоріс – Емерсон, Даєр, Девіс, Ромеро, Перишич – Хейб'єрг, Бентанкур – Сон Хин Мін (Кулусевські, 72), Кейн, Рішарлісон.