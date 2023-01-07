Хорватський захисник дав коментар.
Йошко Гвардіол, getty images
07 січня 2023, 15:52
Йошко Гвардіол цікавить величезну кількість європейських топклубів, проте й в нього є свій улюблений серед них.
"Клуб моєї мрії? Це точно був би Ліверпуль. З дитинства я дивився багато їхніх матчів з татом. Ми детально дивились кожен сезон.
Це клуб, який залишився в моєму серці", — наводить слова Йошко Гвардіола авторитетний інсайдер Фабриціо Романо.
Талановитий хорватський захисник у цьому сезоні зіграв 28 матчів, забивши два голи.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал готовий заплатити за Йошко Гвардіола 120 мільйонів євро.