Англія

Хорватський захисник дав коментар.

Йошко Гвардіол цікавить величезну кількість європейських топклубів, проте й в нього є свій улюблений серед них.

"Клуб моєї мрії? Це точно був би Ліверпуль. З дитинства я дивився багато їхніх матчів з татом. Ми детально дивились кожен сезон.

Це клуб, який залишився в моєму серці", — наводить слова Йошко Гвардіола авторитетний інсайдер Фабриціо Романо.

Талановитий хорватський захисник у цьому сезоні зіграв 28 матчів, забивши два голи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Реал готовий заплатити за Йошко Гвардіола 120 мільйонів євро.