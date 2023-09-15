Нападник "вишень" отримав нову, чотирирічну угоду з клубом.
Домінік Соланке, фото Борнмут
15 вересня 2023, 17:28
Центральний нападник Домінік Соланке підписав нову чотирирічну угоду з Борнмутом, повідомляє офіційний сайт "вишень".
Таким чином, тепер контракт 26-річного англійця розрахований до липня 2027 року. Нападник відіграв значну роль у підвищенні Борнмута у класі у сезоні 2021/22, відзначившись 29 голами та 7 асистами у Чемпіоншипі.
У чотирьох матчах цього сезону Соланке двічі забивав та один раз асистував партнеру по команді. Портал transfermarkt оцінює вихованця Челсі у 20 мільйонів євро.