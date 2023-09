Центральний нападник Домінік Соланке підписав нову чотирирічну угоду з Борнмутом, повідомляє офіційний сайт "вишень".

Таким чином, тепер контракт 26-річного англійця розрахований до липня 2027 року. Нападник відіграв значну роль у підвищенні Борнмута у класі у сезоні 2021/22, відзначившись 29 голами та 7 асистами у Чемпіоншипі.

The archer is here until 2027 🏹



We're delighted to confirm @DomSolanke has agreed a new contract at #afcb ✍️ pic.twitter.com/e9E8KQgErS