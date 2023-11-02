Рейтинг букмекерів

До вашої уваги варіанти, на яку подію можна поставити у майбутній грі.

У п’ятницю, 3 листопада, київське Динамо на своєму полі прийматиме донецький Шахтар у рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги.

За версією букмекерів більше шансів на перемогу у "гірників": вона оцінюється коефіцієнтом 1.86, а перемога "біло-синіх" — у 4.25.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.90.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 1.75. Зважаючи на те, що в захисті в обох колективів є серйозні негаразди в цьому сезоні, то кожна зможе забити бодай по одному голу.

Незважаючи на фактор домашнього поля для киян, ми припустимо, що Шахтар виграє дуель.

Інший варіант — фора (0) на "гірників". Не чекаємо на легку прогулянку для команди Маріно Пушича.

На завершення, ставка на те, хто заб'є перший гол — Шахтар. Коефіцієнт – 1.65.