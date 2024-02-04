Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 23-го туру чемпіонату Англії, який пройде 4 лютого і розпочнеться о 16:00.

У рамках 23 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та лондонським Вест Гемом, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 4 ЛЮТОГО, 16:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Можна дуже багато говорити про провальний сезон Манчестер Юнайтед і дуже довго критикувати головного тренера Еріка тен Гага, але чого у "червоних дияволів" нинішнього зразка не відібрати — ця команда здатна дарувати емоції абсолютно різного спектру в максимально короткий проміжок часу. За майбутнім цього футбольного проєкту банально цікаво спостерігати, адже кому не хочеться дізнатися, чим вже ця чергова спроба відродження Юнайтед завершиться цього разу?

Далеко ходити не будемо і згадаємо хоча б останній поєдинок проти Вулвергемптона з неймовірною розв'язкою та "американськими гірками" щодо подій на полі, коли юний Кобі Мейну вирвав у компенсований час перемогу з рахунком 4:3. Чи можна зробити з цього якийсь висновок? Безперечно, адже якщо команда здатна неодноразово рятувати гру в потрібний момент — значить все ще є характер і бажання битися за свого керманича. Однак на кожен вольовий матч із Вулвергемптоном знайдеться провальний поєдинок із Ноттінгем Форестом — такий зараз Манчестер Юнайтед.

Вест Гем часів роботи Девіда Моєса — це один із найбільш нелюбимих суперників для топів англійського футболу. Причина полягає в тому, що "молотобійці" завжди вміли збудувати настільки організовану і щільну оборону, що підійти до воріт умовним Арсеналу, Брайтону, Тоттенгему або Манчестер Сіті точно буде непросто.

Підопічні Девіда Моєса не потребують багато моментів коло воріт суперника та переваги в контролі м'яча, адже одна своєчасна швидка контратака або відпрацьована заготовка на стандартне положення вже неодноразово приносили лондонцям успіх. Манчестер Юнайтед цього сезону вже особисто встиг у цьому переконатися в першому колі.