У рамках 34 туру англійського Чемпіоншипу Сандерленд прийматиме Свонсі Сіті. Команди вже оголосили свої стартові склади на поєдинок.

Місце в основній 11-ці "чорних котів" знайшлося і для українського нападника Назарія Русина.

Інший український центрфорвард Микола Кухаревич опинився на лаві запасних "лебедів".

Here's how the #Swans line up for this afternoon's @SkyBetChamp fixture 🆚 @SunderlandAFC.



