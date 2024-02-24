Один з українських нападників із перших хвилин гратиме у 34 турі Чемпіоншипу.
Назарій Русин, Getty Images
24 лютого 2024, 16:19
У рамках 34 туру англійського Чемпіоншипу Сандерленд прийматиме Свонсі Сіті. Команди вже оголосили свої стартові склади на поєдинок.
Місце в основній 11-ці "чорних котів" знайшлося і для українського нападника Назарія Русина.
Інший український центрфорвард Микола Кухаревич опинився на лаві запасних "лебедів".
Нагадаємо, матч Сандерленд — Свонсі Сіті розпочнеться о 17:00 за київським часом.