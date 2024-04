Центральний захисник Арсеналу Юррієн Тімбер повернувся на поле після травми передньої хрестоподібної зв'язки, отриманої ще у серпні 2023 року.

Нідерландець вийшов у стартовому складі Арсеналу U-21 на виїзний матч проти Блекберна (2:2) у другій Прем'єр-лізі. Він відкрив рахунок у поєдинку, а по перерві залишив поле.

