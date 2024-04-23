Англія

Центрбек повернувся на поле після понад півроку відсутності.

Центральний захисник Арсеналу Юррієн Тімбер повернувся на поле після травми передньої хрестоподібної зв'язки, отриманої ще у серпні 2023 року.

Нідерландець вийшов у стартовому складі Арсеналу U-21 на виїзний матч проти Блекберна (2:2) у другій Прем'єр-лізі. Він відкрив рахунок у поєдинку, а по перерві залишив поле.

"Я все ще не знаю, що відчувати, але просто бути там (на полі) — це неймовірно. Навіть зараз це також дивно для мене, дивно, що минуло вісім місяців. Я відчуваю себе щасливим і благословенним, мені також було приємно забити гол. Навіть це було дивно! Я навіть не усвідомлював, що забиваю, тому що відзначаюся нечасто. Можливо, це змінилося після моєї реабілітації — побачимо! Але це було приголомшливо, як те, над чим ми працювали протягом цих восьми місяців", — цитує 22-річного гравця видання The Athletic.

Нагадаємо, згадане пошкодження Тімбер отримав у своїй другій офіційній грі за Арсенал. Він перебрався до Лондона з Аякса влітку 2023 року за 40 мільйонів євро.