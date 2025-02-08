Завершилися шість поєдинків 1/16 фіналу турніру.
Віган Атлетік — Фулгем, Getty Images
08 лютого 2025, 20:02
У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії-2024/25 у суботу, 8 лютого, відбулися шість матчів.
Дубль Родріго Муніза дозволив Фулгему впоратися з Віганом на шляху до наступного раунду.
Віган Атлетік — Фулгем 1:2
Голи: Сміт, 50 — Муніз, 23, 55
Фулгем: Бенда — Кастань, Діоп, Куенка, Сессеньйон — Кейрні (Берге, 85), Рід — Кінг (Сміт-Роу, 86), Перейра (Траоре, 75), Годо (Івобі, 75) — Муніз (Вінісіус, 90)
Іпсвіч із дебютним голом Джейдена Філоджина розгромив Ковентрі.
Ковентрі Сіті — Іпсвіч Таун 1:4
Голи: Латібодьєр, 8 — Гірст, 2 (пен.), Кларк, 28, 37, Філоджин, 63
Іпсвіч Таун: Палмер — Годфрі, Вулфенден, Берджесс, Таунсенд — Філліпс (Луонго, 68), Тейлор (Каюсте, 79) — Філоджин (Джонсон, 79), Шмодікс (Броудгед, 35), Кларк — Гірст (Делап, 79)
Саутгемптон вилетів із турніру через перше для Маркуса Едвардса взяття воріт в якості гравця Бернлі.
Саутгемптон — Бернлі 0:1
Голи: Едвардс, 77
Саутгемптон: Маккарті — Брі, Беднарек, Меннінг — Вокер-Пітерс, Угочукву (Смоллбоун, 82), Арібо, Велінгтон — Фернандеш (Арчер, 86) — Діблінг (Онуачу, 67), Сулемана (Гренбек, 86)
Серед інших результатів:
Лідс Юнайтед — Міллволл 0:2
Голи: Азіз, 30, 55
На 60-й хвилині Стрейк (Лідс Юнайтед) не реалізував пенальті (сейв голкіпера)
Престон Норт-Енд* — Віком Вондерерз 0:0 (серія пен. — 4:2)
Сток Сіті — Кардіфф Сіті* 3:3 (серія пен. — 2:4)
Голи: Кумас, 42, 47, Бейкер, 58 (пен.) — Колвілл, 8, 68, Салеш, 19