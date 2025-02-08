Англія

Завершилися шість поєдинків 1/16 фіналу турніру.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії-2024/25 у суботу, 8 лютого, відбулися шість матчів.

Дубль Родріго Муніза дозволив Фулгему впоратися з Віганом на шляху до наступного раунду.

Віган Атлетік — Фулгем 1:2

Голи: Сміт, 50 — Муніз, 23, 55

Фулгем: Бенда — Кастань, Діоп, Куенка, Сессеньйон — Кейрні (Берге, 85), Рід — Кінг (Сміт-Роу, 86), Перейра (Траоре, 75), Годо (Івобі, 75) — Муніз (Вінісіус, 90)

Іпсвіч із дебютним голом Джейдена Філоджина розгромив Ковентрі.

Ковентрі Сіті — Іпсвіч Таун 1:4

Голи: Латібодьєр, 8 — Гірст, 2 (пен.), Кларк, 28, 37, Філоджин, 63

Іпсвіч Таун: Палмер — Годфрі, Вулфенден, Берджесс, Таунсенд — Філліпс (Луонго, 68), Тейлор (Каюсте, 79) — Філоджин (Джонсон, 79), Шмодікс (Броудгед, 35), Кларк — Гірст (Делап, 79)

Саутгемптон вилетів із турніру через перше для Маркуса Едвардса взяття воріт в якості гравця Бернлі.

Саутгемптон — Бернлі 0:1

Голи: Едвардс, 77

Саутгемптон: Маккарті — Брі, Беднарек, Меннінг — Вокер-Пітерс, Угочукву (Смоллбоун, 82), Арібо, Велінгтон — Фернандеш (Арчер, 86) — Діблінг (Онуачу, 67), Сулемана (Гренбек, 86)

Серед інших результатів:

Лідс Юнайтед — Міллволл 0:2

Голи: Азіз, 30, 55

На 60-й хвилині Стрейк (Лідс Юнайтед) не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Престон Норт-Енд* — Віком Вондерерз 0:0 (серія пен. — 4:2)

Сток Сіті — Кардіфф Сіті* 3:3 (серія пен. — 2:4)

Голи: Кумас, 42, 47, Бейкер, 58 (пен.) — Колвілл, 8, 68, Салеш, 19