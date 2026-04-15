Ліга конференцій

Гравець Шахтаря наголосив на важливості власного стилю гри.

Вінгер Шахтаря Аліссон поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти АЗ Алкмар у чвертьфіналі Ліги конференцій. Про це гравець заявив на пресконференції.

Футболіст наголосив, що попри комфортну перевагу після першої гри, команда серйозно налаштована на повторний успіх:

"Нас очікує надзвичайно складне протистояння, попри здобуту комфортну перевагу в першій грі. Ми розраховуємо на те, аби закріпити успіх і примножити його у завтрашньому матчі. Наша мета – підходити до кожного поєдинку з бажанням здобути максимальний результат.

Аліссон підкреслив, що команда не буде відштовхуватися від рахунку першого матчу, а прагнутиме грати у свій футбол:

"Ми не будемо відштовхуватися від рахунку. Натомість будемо намагатися грати у наш футбол.

Гравець також відзначив свою фізичну форму після останнього поєдинку:

"Після гри з ЛНЗ почуваюсь дуже добре, впевненим у власних силах і командній готовності.

Вінгер запевнив, що команда не відчуває тиску перед вирішальним матчем:

"Ми не відчуваємо жодного тиску. Ми готові повторити результат першого поєдинку. З великою повагою ставимось до суперника та розуміємо складність гри.

Аліссон також згадав попередній досвід, зокрема матч проти Лех Познань, який став важливим уроком для команди:

"Той урок був дуже цінним для нас, і ми повинні зробити з нього висновки", — додав футболіст.

Матч-відповідь між Шахтарем та АЗ відбудеться 16 квітня і розпочнеться о 19:45 за київським часом.