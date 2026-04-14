Англія

Шотландський гранд планує переговори з ексзахисником Ліверпуля, який залишить клуб влітку на правах вільного агента.

Титулований європейський клуб може включитися в боротьбу за підписання захисника Ліверпуль Ендрю Робертсон, конкуруючи з Тоттенгемом. Про це повідомляє TEAMtalk.

За інформацією джерела, керівництво Селтік планує розпочати переговори з представниками 32-річного лівого захисника щодо можливого переходу на правах вільного агента вже цього літа.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем був близьким до підписання гравця, однак сторони не досягли остаточної домовленості.

На початку квітня Робертсон офіційно оголосив, що залишить Ліверпуль після завершення сезону. Загалом він провів 374 матчі за мерсисайдців, у яких відзначився 13 голами та 69 результативними передачами.