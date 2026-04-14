Капітан Манчестер Юнайтед стримано оцінив суддівство після поразки від Лідса.

Півзахисник і капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував роботу арбітра після матчу 32-го туру АПЛ проти Лідса, який завершився поразкою манкуніанців з рахунком 1:2.

Португалець дав зрозуміти, що має претензії до суддівства, однак утримався від прямих звинувачень.

"Я не говоритиму про арбітра.

Якщо я почну говорити про арбітра, у мене будуть великі проблеми, тому що правила для всіх різні і до них застосовують по-різному.

Різниця в жовтих картках теж помітна, тому краще я нічого не скажу", — сказав Бруну.

Варто зазначити, що на 56-й хвилині зустрічі центральний захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес був вилучений з поля після епізоду з Домініком Келвертом-Льюїном, коли потягнув суперника за волосся.