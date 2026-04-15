Ліга конференцій

Тренер Шахтаря окреслив єврокубкові амбіції команди.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями напередодні матчу-відповіді проти АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій.

На пресконференції наставник підкреслив повагу до суперника та складність майбутнього поєдинку:

"Дуже важливий матч очікує на нас завтра. Я дуже поважаю нідерландську футбольну культуру і АЗ. Робитимемо все, щоб успішно провести поєдинок. Думаю, це буде важкий матч, але ми ментально готові", — зазначив Туран.

Тренер також прокоментував можливість повторення ситуації з пропущеними м’ячами на старті гри, як це було в попередньому раунді:

"Ми повинні бути готові до всього. Не знаємо, що відбудеться за 90 хвилин, але маємо знати, як реагувати в будь-якій ситуації", — сказав він.

Окремо наставник відповів на питання щодо фізичного стану команди після останнього матчу:

"Ми втомлені, але завтра такими не будемо. Якщо хочемо вийти до півфіналу, це не може бути виправданням", — наголосив Туран.

Також тренер відзначив різницю у пріоритетах між керівництвом і командою, підкресливши амбіції клубу на євроарені:

"Тренери хочуть вигравати все. Ми дуже хочемо поїхати до Лейпцига", — додав він.

На завершення Туран згадав і про турнірні перспективи команди в єврокубках:

"Ми знаємо, що нам потрібно. Якщо хочемо повернутися до Ліги чемпіонів, маємо перемагати. Це велике завдання і для нас, і для країни", — підсумував тренер.

Матч-відповідь між Шахтарем та АЗ відбудеться 16 квітня о 19:45 за київським часом.