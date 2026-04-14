Екснаставник Шахтаря закликав клуб зберігати спокій і довіряти нинішньому коучу мерсисайдців.

Колишній головний тренер Шахтаря Маріно Пушич висловився на підтримку наставника Ліверпуля Арне Слота, з яким раніше працював у Феєнорді.

Фахівець вважає, що нідерландський тренер отримує недостатньо визнання за свою роботу в англійському клубі.

"Я думаю, що Арне зараз заслуговує на значно більше визнання в Ліверпулі, ніж він отримує".

Пушич також звернув увагу на історичний контекст успіхів мерсисайдців, підкресливши, що перемоги в чемпіонаті Англії ніколи не давалися клубу легко.

"Багато хто забуває, як рідко Ліверпуль ставав чемпіоном Англії за останні десятиліття. Арне зробив це одразу у своєму першому сезоні, але і Юрген Клопп також вигравав Прем’єр-лігу лише один раз".

Він додав, що завищені очікування не завжди відповідають реаліям сучасного футболу, навіть з огляду на великі інвестиції.

"До цього Ліверпуль востаннє ставав чемпіоном у 1990 році. А зараз очікується, що Арне виграє титул двічі поспіль. Особливо з огляду на те, скільки грошей було витрачено. Але це не завжди працює".

На завершення Пушич закликав керівництво клубу не поспішати з висновками та зберігати довіру до тренерського штабу.

"У Ліверпулі було б правильно зберігати спокій і продовжувати довіряти Арне та його тренерському штабу".

Серед потенційних кандидатів на заміну Слоту в разі змін називається Хабі Алонсо, який наразі залишається без клубу.