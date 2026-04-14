Головний тренер Лідса підбив підсумки гучного матчу АПЛ.

Головний тренер Лідса Даніель Фарке прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед (2:1) у 32-му турі Англійська Прем'єр-ліга.

Німецький фахівець зізнався, що пишається своєю командою, зважаючи на складні обставини та тиск наприкінці сезону:

"Я, звичайно, дуже пишаюся. Це відчувається як щось видатне, особливо з огляду на обставини — завершення сезону, тиск, останній матч ігрового дня, та й тиждень був непростим.

Фарке підкреслив, що ключем до успіху стала смілива та атакувальна гра на Олд Траффорд:

"Ключовим сьогодні було грати сміливо і націлено на атаку, бо якщо просто намагатися "припаркувати автобус" і виживати, то немає шансів забрати очки з "Олд Траффорд".

Наставник відзначив агресивний пресинг та контроль м’яча, завдяки чому його команда могла вирішити долю матчу ще у першому таймі:

"Ми хотіли якомога більше контролювати гру, зокрема володіння м'ячем, і діяли агресивно в пресингу. Перший тайм був чудовим. Ми могли вести 3:0 або 4:0.

Фарке визнав, що команда ще не є ідеальною, але продовжує прогресувати, попри статус новачка ліги:

"Ми — команда, яка щойно піднялася в АПЛ, ми не бездоганні. Іноді помиляємося, а на протилежному боці — суперник топ-рівня.

Водночас тренер переконаний, що його підопічні заслужили перемогу:

"Але, думаю, сумнівів немає: ми заслужили цю перемогу. Це великий вечір для всіх, хто пов'язаний з "Лідсом".

Фахівець також наголосив, що команда намагається позбутися старих стереотипів та впевнено діє під тиском:

"Ми намагаємося позбутися старого стереотипу, що "Лідс" завжди розвалюється у вирішальні моменти. Зараз ми справляємося з тиском.

Попри важливу перемогу, Фарке закликав не втрачати концентрацію:

"Але нічого ще не вирішено. У Прем'єр-лізі все може дуже швидко змінюватися, тому нам потрібно продовжувати працювати", — підсумував наставник.

Завдяки цій перемозі Лідс відірвався від зони вильоту та вже має шість очок запасу над Тоттенгемом, який йде на 18-й сходинці.