Головний тренер лондонців визнав психологічний тиск на команду через перебування у зоні вильоту та назвав головну умову для виправлення ситуації.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Роберто Де Дзербі відповів на запитання, чи присутній у команди страх вильоту з Прем’єр-ліги.

"Страх вильоту? Так, це проблема. Зараз наша мета — здобути бодай одну перемогу, тоді ситуація зміниться", — наводить слова Де Дзербі журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, італійський фахівець очолив "шпор" наприкінці березня, підписавши довгостроковий трудовий договір.

У 32-му турі чемпіонату Англії лондонці поступилися Сандерленду з рахунком 0:1 і залишилися у зоні вильоту. Наразі в активі команди 30 набраних очок, а відставання від рятівного 17-го місця в турнірній таблиці становить два бали. Ситуація для Тоттенгема виглядає критичною, враховуючи статус та амбіції клубу.