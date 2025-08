Центральний нападник Каллум Вілсон підписав контракт із Вест Гем Юнайтед, передає офіційний сайт клубу.

Договір про співпрацю з 33-річним англійцем розраховано до кінця червня 2026-го. Нещодавно гравець на правах вільного агента залишив Ньюкасл Юнайтед, який представляв протягом п'яти сезонів.

From the Tyne to the Thames ⚒️ pic.twitter.com/nJ18fcWse6