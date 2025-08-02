Англія

Досвідчений бомбардир поповнив склад лондонського клубу.

Центральний нападник Каллум Вілсон підписав контракт із Вест Гем Юнайтед, передає офіційний сайт клубу.

Договір про співпрацю з 33-річним англійцем розраховано до кінця червня 2026-го. Нещодавно гравець на правах вільного агента залишив Ньюкасл Юнайтед, який представляв протягом п'яти сезонів.

From the Tyne to the Thames ⚒️ pic.twitter.com/nJ18fcWse6 — West Ham United (@WestHam) August 2, 2025

На рахунку Вілсона 49 голів і 11 асистів у 130 матчах (всі турніри) за "сорок", з якими він виграв Кубок англійської ліги-2024/25. Раніше Каллум також виступав за Борнмут, Ковентрі Сіті (вихованець), Тамворт і Кеттерінг.

У дев'яти поєдинках у футболці збірної Англії виконавець відзначився двома результативними ударами та однією гольовою передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "молотобійці" розглядають трансфер гравця з Бундесліги.