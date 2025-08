Літній ринок переходів набирає обертів, і попри близьке завершення трансферного вікна, клуби не зупиняються у своїх підписаннях.

Минулого тижня ми стали свідками одразу кількох знакових переходів, які можуть суттєво вплинути на розстановку сил у європейському футболі. До вашої уваги — топ‑10 найрезонансніших трансферів тижня.

*усі суми трансферів вказано згідно з даними Transfermarkt

Вік: 26

Громадянство: Нігерія

Позиція: центральний нападник

Вартість: €75 млн

Контракт: до 30 червня 2029 року

Галатасарай підтвердив трансфер Віктора Осімгена з Наполі. Як повідомила клубна пресслужба, клуби досягли згоди, і турецька сторона заплатить 75 мільйонів євро. Також Наполі отримає 10% від прибутку з наступного продажу гравця.

Контракт Осімгена з Галатасараєм розрахований до літа 2029 року. Щосезону 26-річний нападник отримуватиме 15 мільйонів євро, ще 6 мільйонів — у вигляді бонусів і виплат за іміджеві права.

Вік: 28

Громадянство: Колумбія

Позиція: лівий вінгер

Вартість: €70 млн

Контракт: до 30 червня 2029 року

Мюнхенська Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з вінгером Ліверпуля Луїсом Діасом. Угода з 28-річним колумбійцем розрахована до літа 2029 року.

Минулого сезону Діас провів 50 матчів, у яких забив 17 голів та віддав вісім гольових передач.

"Finally, I'll play with Jesus 🧠"



João Félix shares his first words as soon as he arrives ✈️🤩



This and more,

From Episode 8 of #AlNassrInAustria ⏳

pic.twitter.com/wJEd2NsTAe