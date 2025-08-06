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Football.ua зібрав для вас головні трансферні новини минулого тижня (28.07.2025 — 03.08.2025).

Літній ринок переходів набирає обертів, і попри близьке завершення трансферного вікна, клуби не зупиняються у своїх підписаннях.

Минулого тижня ми стали свідками одразу кількох знакових переходів, які можуть суттєво вплинути на розстановку сил у європейському футболі. До вашої уваги — топ‑10 найрезонансніших трансферів тижня.

*усі суми трансферів вказано згідно з даними Transfermarkt

Вік: 26

Громадянство: Нігерія

Позиція: центральний нападник

Вартість: €75 млн

Контракт: до 30 червня 2029 року

Галатасарай підтвердив трансфер Віктора Осімгена з Наполі. Як повідомила клубна пресслужба, клуби досягли згоди, і турецька сторона заплатить 75 мільйонів євро. Також Наполі отримає 10% від прибутку з наступного продажу гравця.

Контракт Осімгена з Галатасараєм розрахований до літа 2029 року. Щосезону 26-річний нападник отримуватиме 15 мільйонів євро, ще 6 мільйонів — у вигляді бонусів і виплат за іміджеві права.

Вік: 28

Громадянство: Колумбія

Позиція: лівий вінгер

Вартість: €70 млн

Контракт: до 30 червня 2029 року

Мюнхенська Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з вінгером Ліверпуля Луїсом Діасом. Угода з 28-річним колумбійцем розрахована до літа 2029 року.

Минулого сезону Діас провів 50 матчів, у яких забив 17 голів та віддав вісім гольових передач.

"Finally, I'll play with Jesus 🧠"



João Félix shares his first words as soon as he arrives ✈️🤩



This and more,

From Episode 8 of #AlNassrInAustria ⏳

pic.twitter.com/wJEd2NsTAe — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 29, 2025

Вік: 25

Громадянство: Португалія

Позиція: відтягнутий нападник

Вартість: €30 млн

Контракт: до 30 червня 2027 року

За інформацією ЗМІ, початкова сума трансферу становить €30 млн, але з урахуванням бонусів може зрости до €50 млн. Феліш, який перейшов до Челсі з Атлетіко Мадрид улітку 2024 року за €52 млн, провів другу половину сезону-2024/25 в оренді в Мілані, зігравши 21 матч, забивши три голи та віддавши один асист.

У Ан-Насрі Феліш об’єднається з Кріштіану Роналду, своїм партнером по збірній, і стане частиною амбітного проєкту клубу. Контракт португальця розрахований до червня 2027 року.

Вік: 19

Громадянство: Нідерланди

Позиція: лівий захисник

Вартість: €44,18 млн

Контракт: до 30 червня 2032 року

Йоррел Гатто став черговим перспективним підписанням Челсі, який продовжує курс на омолодження та побудову команди майбутнього. За інформацією інсайдерів, лондонці давно стежили за виступами молодого захисника, а сам футболіст з перших днів літа був налаштований перейти саме до команди Енцо Марески.

Попри конкуренцію з боку інших європейських грандів, Челсі зумів домовитися з Аяксом, і трансфер вартістю понад €44 млн було завершено. Минулого сезону Гатто провів 50 матчів за амстердамців, тричі відзначився забитими м’ячами та зробив шість результативних передач. У Лондоні на нього покладають великі надії в контексті побудови нового захисного каркасу.

Вік: 24

Громадянство: Швейцарія

Позиція: правий вінгер

Вартість: €42 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Після яскравого сезону в Серії A Дан Ндоє привернув увагу низки клубів із топ-чемпіонатів, але саме Ноттінгем Форест проявив найбільшу наполегливість і зрештою погодив усі умови трансферу. За інформацією джерел, угода включає базову суму в €42 млн, до якої можуть додатися ще €5 млн бонусами, а також 10% від суми наступного продажу.

У минулому сезоні за Болонью швейцарський вінгер відзначився дев'ятьма голами та шістьма асистами в 41 матчі, допомігши клубу вийти до Ліги чемпіонів. У Форесті на нього розраховують як на ключового гравця флангу атаки в новому проекті команди.

Вік: 22

Громадянство: Англія

Позиція: воротар

Вартість: €31,2 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Манчестер Сіті офіційно оголосив про повернення Джеймса Траффорда, завершивши трансфер воротаря з Бернлі. Для 22-річного воротаря це повернення додому, адже саме в академії Сіті він провів вісім років, пройшовши шлях від юнацьких команд до лав першої. Минулого року Траффорд зробив крок уперед, перебравшись до Бернлі, де отримав стабільну ігрову практику та яскраво проявив себе.

Його статистика в минулому сезоні Чемпіоншипу вражає: 29 сухих матчів із 45, лише 16 пропущених голів — ці показники стали найкращими в турнірі та допомогли "бордовим" одразу повернутись до Прем'єр-ліги. Саме ці виступи змусили Сіті активізувати повернення молодого таланту, навіть попри наявність кількох інших варіантів.

Вік: 25

Громадянство: Бразилія

Позиція: лівий вінгер

Вартість: €22 млн

Контракт: до 31 грудня 2029 року

Мадридський Атлетіко цього літа активно попрацював на трансферному ринку в плані підписань нових футболістів, і зрештою новачки кількісно перевищили ліміти для клубу на виконавців, які не представляють країни-члени ЄС. А отже довелось відпускати тих гравців, які перебували в клубі до цього. Серед них — бразильський нападник Самуель Ліно, який долучився до команди в 2022 році з португальського Жил Вісенте.

Очікувати на пропозиції при цьому довго не довелось — бразильський Фламенгу виявив бажання підписати футболіста. У минулому сезоні Ліно провів 47 матчів, забив чотири голи та віддав вісім гольових передач.

Вік: 21

Громадянство: Бразилія

Позиція: правий захисник

Вартість: €25 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

У сезоні-2024/25 Веслі провів 28 матчів у всіх турнірах за Фламенгу, відзначившись двома голами та трьома результативними передачами.

Очікується, що Веслі стане важливим підсиленням захисної лінії Роми вже в найближчому сезоні.

This isn't just a Club, this is Sunderland.



Welcome back to the @PremierLeague, Granit Xhaka! 😍 pic.twitter.com/MLfHyKBVzo — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 30, 2025

Вік: 32

Громадянство: Швейцарія

Позиція: опорний півзахисник

Вартість: €15 млн

Контракт: до 30 червня 2028 року

За Сандерленд він виступатиме у футболці з 34 номером.

Баєр Джака представляв із липня 2023-го. Із леверкузенцями Граніт виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини. На його рахунку шість голів і дев'ять асистів у 99-ти матчах за "фармацевтів" у всіх турнірах.

За Арсенал (2016-2023) опорник провів 255 поєдинків АПЛ, відзначившись 17 результативними ударами й 24 гольовими передачами. Із лондонцями Джака виграв Кубок (х2) і Суперкубок Англії (х2).

За збірну Швейцарії Граніт провів 137 матчів, записавши на свій рахунок 14 голів і 12 асистів. Він є капітаном національної команди.

Вік: 21

Громадянство: Ізраїль

Позиція: атакуючий півзахисник

Вартість: €14,75 млн

Контракт: до 30 червня 2030 року

Амстердамський Аякс оформив трансфер півзахисника австрійського РБ Зальцбург Оскара Глуха. У новій команді Глух виступатиме від десятим номером.

"Оскар — неймовірно креативний і технічний атакуючий півзахисник, який гарантовано забиває голи та віддає гольові передачі. Він також розумний гравець з відмінним розумінням гри, і, крім того, він надзвичайно цілеспрямований та амбітний. У наших бесідах він чітко дав зрозуміти, що бачить Аякс ідеальним клубом для продовження свого розвитку. Той факт, що він вибрав спортивне бачення Аякса замість великих грошей, говорить про його характер і менталітет", — заявив генеральний директор клубу Алекс Крус.

Минулого сезону Оскар Глух відіграв за Зальцбург 43 матчі, забив 12 голів та віддав вісім результативних передач.