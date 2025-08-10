Англія

Бафоде Діакіте залишить французький чемпіонат заради англійського.

Центральний захисник Лілля Бафоде Діакіте переходить до Борнмута, передає видання The Athletic.

Повідомляється, що "вишні" домовилися про трансфер 24-річного француза. Клубу АПЛ гравець обійдеться в 35+5 млн євро й стане другим найдорожчим новачком у його історії (рекорд — центрфорвард Еванілсон із Порту за 37+10 у серпні 2024 року).

Діакіте має підписати п'ятирічний контракт із Борнмутом. Придбанням Бафоде "вишні" хочуть компенсувати відхід Іллі Забарного.

Нещодавно повідомлялося, що вже завтра, 11 серпня, ПСЖ завершить перехід 22-річного українського центрбека.

Діакіте виступає за Лілль із серпня 2022 року. Тоді рідна для нього Тулуза отримала 3 млн. У 112-ти матчах за "мастифів" Бафоде відзначився 13-ма голами й трьома асистами.