Франція

Захисник Борнмута вже попрощався з командою і вирушив у столицю Франції для медогляду та підписання контракту.

Ілля Забарний офіційно отримав дозвіл від Борнмута на поїздку до Парижа, де завершить свій перехід у ПСЖ, повідомляє Фабріс Гокінс.

Всі необхідні документи між клубами вже підписані, а сам захисник попрощався з партнерами по команді.

Забарний прибуде до Парижа сьогодні ввечері, де пройде медичний огляд і поставить підпис під новим контрактом.

Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Діакіте з Лілля може стати заміною Забарному в Борнмуті.