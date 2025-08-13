Англія

Можливий гучний перехід під завісу трансферного вікна.

Італійський воротар французького Парі Сен-Жермен Джанлуїджі Доннарумма напередодні оголосив про бажання залишити клуб.

Одразу після появи цієї новини трансферний ринок довкола 26-річного виконавця оживився не на жарт.

Почали оновлюватись данні щодо всіх клубів, щодо яких з’являлись чутки до цього, і вже відомо, що, наприклад, лондонський Челсі не буде боротись за футболіста.

А от Манчестер Сіті — цілком може, адже, як стало відомо французьким ЗМІ, агенти Доннарумми вже схвалили проєкт можливого контракту з "містянами".

За рік до завершення угоди воротаря з ПСЖ, клуб не буде вимагати значних відступних за цей перехід.

Тим часом "містяни" очікують на відхід Едерсона, і як тільки отримають оновлення з цього приводу, перемовини з Доннаруммою наближатимуться до завершення.

Минулого сезону Доннарумма провів 47 матчів, з яких 17 "на нуль" при 43 пропущених м'ячах.