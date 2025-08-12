"Сині" не зацікавлені у трансфері італійського воротаря.
Джанлуїджі Доннарумма, Getty Images
12 серпня 2025, 11:56
Італійський воротар ПСЖ Джанлуїджи Доннарумма не входить у плани лондонського Челсі, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Раніше з’явилися чутки, що Челсі та Манчестер Юнайтед зверталися до ПСЖ щодо трансферу, але наразі контактів між "синіми" та гравцем немає. Переговори з Доннаруммою не велися.
Також стало відомо, що ПСЖ виключив воротаря зі складу на матч Суперкубка УЄФА проти Тоттенгема, який відбудеться 13 серпня.
Раніше ПСЖ представив Шевальє.