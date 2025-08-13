Англія

Шахтар у той же час усе ще не надав зеленого світла на трансфер бразильця.

Фулгем продовжує працювати над переходом лівого вінгера Шахтаря Кевіна, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що з 22-річним бразильцем "дачники" вже домовилися. "Гірники" ще не надали зеленого світла на трансфер, наполягаючи на отриманні суми в розмірі 50 млн євро, тоді як лондонці пропонували їм 37 млн + бонуси.

Романо пише, що переговори між клубами можуть продовжитися найближчими днями або наступного тижня.

Шахтар у січні 2024 року виклав за Кевіна 12 млн Палмейрасу. Контракт флангового нападника з донеччанами розраховано до кінця 2028-го.

У трьох матчах сезону-2025/26 бразилець відзначився чотирма голами й двома асистами.

Раніше повідомлялося, що Кевіна може придбати Наполі.