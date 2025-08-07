Італія

Але є одна умова...

Неаполітанський Наполі виявляє інтерес до вінгера донецького Шахтаря Кевіна Маседо. Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво "партенопеї" цього літа сподівається продати 25-річного італійця Джакомо Расподорі. В разі продажу універсального нападника, Наполі збирається на його місце придбати 22-річного бразильця "гірників" Кевіна.

Зазначається, що чинний чемпіон Італії готовий запропонувати Шахтарю за талановитого вінгера 35 мільйонів євро.

Діюча трудова угода гравця з клубом розрахована до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Цього сезону Кевін Маседо відіграв за Шахтар три матчі, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Рома цікавиться Кевіном.