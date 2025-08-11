Україна

Лондонський клуб готовий заплатити 37 мільйонів євро плюс бонуси, але донеччани хочуть отримати щонайменше 50 мільйонів.

Англійський Фулгем зробив оновлену пропозицію Шахтарю щодо трансферу бразильського вінгера Кевіна. За даними інсайдера Фабріціо Романо, лондонський клуб готовий викласти 37 мільйонів євро та додаткові бонуси.

Донеччани, однак, продовжують наполягати на сумі близько 50 мільйонів євро. Раніше Фулгем пропонував 30 мільйонів євро плюс бонуси, але сторони так і не дійшли згоди.

Кевін приєднався до Шахтаря у січні 2024 року, перейшовши з бразильського Палмейрасу за 12 мільйонів євро.

Уже в новому сезоні Кевін за три матчі забив чотири голи та віддав два асисти.