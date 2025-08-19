Англія

Челсі готовий продати за правильну ціну.

Чотири клуби з верхньої половини таблиці Прем’єр-ліги, а також кілька команд, які будуть грати у Лізі чемпіонів, цікавляться Ніколасом Джексоном, повідомляє The Athletic.

Челсі не поспішає продавати сенегальського нападника, але готовий укласти угоду за відповідну ціну, хоча бажає отримати 80 мільйонів фунтів.

Лондонці можуть вести переговори й за нижчою сумою, якщо вона відповідатиме ринковому діапазону, в якому цього літа переходили інші відомі форварди.

У минулому сезоні АПЛ сенегалець зіграв за Челсі 30 матчів, забив 10 голів і віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Астон Вілла долучилася до Баварії у бажаннях підписати Ніколаса Джексона.